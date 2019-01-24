УНИКС обыграл хорватскую «Цедевиту» в Кубке Европы, набрав 100 очков

СЕГОДНЯ 10:52 2019-01-24T10:52:24+03:00

Впервые в этом сезоне «сотню» УНИКСу удалось пробить тоже в игре с «Цедевитой». Фото: Алина НИЗАМОВА

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Казанский УНИКС на выезде обыграл хорватскую «Цедевиту» в матче топ-16 Кубка Европы со счетом 100:83. Татарстанский клуб с первых минут начал лидировать в счете. Первая четверть завершилась со счетом 31:23.

Сценарий второй четверти повторился. По ходу нее преимущество казанцев достигало более 20 очков. 62:55 по итогам первой половины.

В третьем периоде хозяева выровняли игру, но УНИКС продолжал держать игру под контролем. 84:67 перед заключительным отрезком.

В последней четверти команда Димитриса Прифтиса матч до логичной победы и во второй раз в сезоне сумела набрать 100 очков. Примечательно, что впервые в этом сезоне «сотню» удалось пробить тоже в игре с «Цедевитой».

Следующий матч УНИКС проведет 26 января на выезде против «Нижнего Новгорода» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.