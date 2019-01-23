Казанский «Ак Барс» в гостях обыграл финский «Йокерит»

23 Янв. 23:22 2019-01-23T23:22:20+03:00

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«Ак Барс» в Хельсинки в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Йокерит». Казанцы приехали после 12-дневной паузы, посвященной тренировкам и восстановлению. После травм в состав вернулись Антон Ландер, Дмитрий Юдин и Фёдор Малыхин.

Счет в матче в середине первого периода открыли хозяева. Они за минуту успели забросить шайбу сначала не по правилам, а затем чисто. А на последней минуте отрезка у казанцев забил Станислав Галиев, а через 13 секунд свое возвращение на лед голом отметил Ландер.

Во втором периоде «Ак Барс» часто удалялся и свою единственную шайбу забросил в ворота соперника в меньшинстве. Автор гола – Алексей Потапов.

В начале третьего периода Пекка Йормакка забросил шайбу в ворота казанцев, однако победа в матче все равно осталась за «Барсами», которые возвращаются на третью строчку Восточной конференции. В следующем матче 26 января «Ак Барс» дома примет «Трактор». Встреча назначена на 17:00.