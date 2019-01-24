2019-01-24T12:48:47+03:00
Спорт

Казанский «Зенит» обыграл «Ярославич» в матче чемпионата России

Игра закончилась со счетом 3:1
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба ВК «Зенит-Казань».Фото: пресс-служба ВК «Зенит-Казань».
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«Зенит-Казань» обыграл в гостях «Ярославич» в рамках чемпионата России. Из-за травм и повреждений за казанцев не смогли сыграть Мэттью Андерсон, Эрвин Нгапет, Вадим Лихошерстов. Как сообщает пресс-служба клуба, приболел и Максим Михайлов, но по ходу матча ему все же пришлось выйти на площадку.

Хозяева площадки Ярославцы уверенно начали игру и взяли первый сет со счетом 25:23. Во второй партии «Зенит» начал играть собранно, и счет на табло в конце отрезка – 25:15. В третьем сета была упорная борьба и с преимуществом в два очка выиграли казанцы – 26:24. Заключительный сет также остался за «Зенитом» со счетом 25:12.

Самым результативным игроком матча стал доигровщик «Зенит-Казань» Андрей Сурмачевский, набравший 21 очко. В следующем матче 26 января, в субботу, казанцы на своей площадке сыграют матч чемпионата России с московским «Динамо». Начало игры назначено на 16:00 по москоскому времени.

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