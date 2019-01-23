Ночью с 23 на 24 января в Татарстане ожидается плотный туман

СЕГОДНЯ 16:49 2019-01-23T16:49:11+03:00

В случае крайней необходимости нахождения на улице нужно иметь при себе исправные средства связи и приборы навигации Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В связи с этим жителей республики просят избегать поездок и длительных прогулок на природе

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С вечера 23 января и до утра 24 января в Татарстане ожидается плотный туман. В частности, это явление затронет Казань.

В связи с подобными природными условиями в МЧС республики рекомендуют людям избегать поездок и длительных прогулок на природе. В случае крайней необходимости нахождения на улице нужно иметь при себе исправные средства связи и приборы навигации.

Водителям лучше отказаться от лишних маневров, проконтролировать техническое состояние автомобиля, избегать внезапных торможений и снижать скорость плавно