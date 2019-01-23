В 2018 году в Татарстане были опубликованы тендеры на 131,4 миллиард рублей

СЕГОДНЯ 18:24 2019-01-23T18:24:32+03:00

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Стало известно, что в 2018 году заказчики из Татарстана опубликовали порядка 55,4 тысяч закупок. Их общая сумма составила порядка 131,4 миллиардов рублей. Такие цифры были озвучены на заседании итоговой коллегии Госкомитета республики по закупкам.

На встрече был отмечен и тот факт, что на участие в тендерах подавали заявки более 100 тысяч возможных исполнителей.

Вместе с тем председатель комитета Ольга Редко не обошло стороной и число нарушений в республиканских госзакупках. Оно, к слову, сократилось на 70% и составила всего 22 нарушения. Неточности в закупках выше 50 миллионов рублей допустили ГИСУ Татарстана, Метроэлектротранс, Дирекцию по конкурентной политике и региональный Главтатдортранс.