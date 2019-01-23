Ради съемок сериала в Казани на неделю перекроют движение по двум улицам

СЕГОДНЯ 15:56 2019-01-23T15:56:27+03:00

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Казанским автомобилистам стоит быть внимательнее. В городе запланировано очередное перекрытие дорог. Так, в период подготовки и проведения съемок художественного фильма «Зулейха открывает глаза»» с 7.00 8 февраля до 0.00 15 февраля будет ограничено движение транспортных средств на ряде улиц.

Так, будет ограничено движение по улице Кремлевская на участке от улицы Чернышевского до площади Первого мая (в обоих направлениях) и улице Миславского на участке от улицы Кремлевская до улицы Батурина.