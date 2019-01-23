В Чувашии задержали заместителя главы администрации Новочебоксарска Александра Андриянова

СЕГОДНЯ 19:09 2019-01-23T19:09:25+03:00

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Появилась информация о том, что в Новочебоксарске был задержан заместитель главы администрации города по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры Александр Андриянов. Соответствующую информацию региональному порталу "НА-СВЯЗИ.ru" подтвердили в управлении ФСБ по Чувашии.

Причины и подробности задержания ведомством сейчас не разглашаются. Между тем, по данным «Правды ПФО», заместителя главы обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупном размере путем злоупотребления должностными полномочиями

Отметим, что Андриянов занял свой нынешний пост в конце августа 2017 года. Ранее он возглавлял управление городского хозяйства.