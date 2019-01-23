В Набережных Челнах одни из самых низких цен на загородные дома в России
Здесь квадратный метр стоит порядка 24,3 тысяч рублей
Фото: pixabay.com
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Стало известно, что Набережные Челны на данный момент предлагают одни из самых низких цен на загородную недвижимость в России. Так, купить соответствующий квадратный метр здесь можно за 24,3 тысячи рублей. Это стоимость дешевле, чем в прошлом году на 1,1%.
В это время в Казани этот показатель за 2018 год вырос на 4,3% и сейчас составляет 34,1 тысячу рублей.
Согласно данным Domofond, самая дорогая недвижимость оказалась в подмосковных Химках, где за квадратный метр нужно отдать около 77,4 тысяч рублей, а самая дешевая в Кургане – всего 19,4 тысячи.