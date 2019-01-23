В Казани прогнозируют снег и до 29 градусов мороза

СЕГОДНЯ 19:24 2019-01-23T19:24:14+03:00

В некоторых районах Татарстана температура опустится до 32 градусов ниже нуля

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24 января в Казани сохранится морозная погода. Так, в столице Татарстана будет облачно с прояснениями, пройдет слабый снег, ветер – умеренный юго-западный.

В ночь на 24 января минимальная температура воздуха составит 22-24 градуса мороза, при прояснениях – до 29 градусов ниже нуля. Днем немного потеплеет - в среднем до 14-16 градусов со знаком "минус".

В целом по Татарстану характер погоды будет примерно таким же. Будет облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдет снег. Юго-западный ветер в Татарстане в течение дня сменится на умеренный юго-восточный.

Ночью температура воздуха составит 22-27 градусов мороза, при прояснениях – 32 градусов ниже нуля. Днем столбики термометров поднимутся до минус 14 градусов мороза. На дорогах сохранится гололедица.