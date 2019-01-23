На втором сборе в Турции "Рубин" сыграет с командами из Норвегии, Чехии, Словакии и Сербии

СЕГОДНЯ 16:38 2019-01-23T16:38:32+03:00

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Стали известны соперники и даты проведения контрольных матчей казанского «Рубина» во время второго зимнего тренировочного сбора в турецком Белеке.

Так, 27 января команда из столицы Татарстана сыграет с норвежским «Тромсё». 30 января пройдет спарринг со словацким «Слованом». 2 февраля «Рубин» проведет товарищеский матч с чешским «Фаставом». На заключительный день сборов, 5 февраля, назначена игра с сербской командой «Раднички».

Напоминаем, что первый зимний сбор казанцев с 4 по 17 января также проходил в Белеке. На нем «Рубин» сыграл два контрольных матча с венгерским «Диошдьёром» (2:0) и румынским «Вииторулом» (2:2).