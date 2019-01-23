Казань с Волгоградом соединил новый авиарейс
Полеты выполняются два раза в неделю по средам и субботам
Известно, что полеты выполняются 50 воздушными судами CRJ-200Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Казань и Волгоград соединил новый авиарейс. Теперь совершить полуторачасовой полет по этому маршруту можно будет по средам и субботам.
В частности, в среду самолет из Казани отправляется в 19:10, а после садится в Волгограде в 21:40 по местному времени. По субботам же вылет из столицы Татарстана совершается в 11.00, а посадка в точке назначения - в 13.30.
Обратные рейсы из Волгограда назначены на 14.30 в субботу и на 22.30 в среду. Известно, что полеты выполняются 50 воздушными судами CRJ-200.