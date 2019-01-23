2019-01-23T15:33:32+03:00
Общество

Казань с Волгоградом соединил новый авиарейс

Полеты выполняются два раза в неделю по средам и субботам
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Известно, что полеты выполняются 50 воздушными судами CRJ-200Известно, что полеты выполняются 50 воздушными судами CRJ-200Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Казань и Волгоград соединил новый авиарейс. Теперь совершить полуторачасовой полет по этому маршруту можно будет по средам и субботам.

В частности, в среду самолет из Казани отправляется в 19:10, а после садится в Волгограде в 21:40 по местному времени. По субботам же вылет из столицы Татарстана совершается в 11.00, а посадка в точке назначения - в 13.30.

Обратные рейсы из Волгограда назначены на 14.30 в субботу и на 22.30 в среду. Известно, что полеты выполняются 50 воздушными судами CRJ-200.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ночью с 23 на 24 января в Татарстане ожидается плотный туман
На втором сборе в Турции "Рубин" сыграет с командами из Норвегии, Чехии, Словакии и Сербии
ВТБ запатентовал мультиэмитентную систему на блокчейне
В 2018 году в Чувашии убивали в два раза меньше
Ради съемок сериала в Казани на неделю перекроют движение по двум улицам
ВТБ улучшает условия по вкладам
Казанский УНИКС второй раз за неделю встретится с хорватской «Цедевитой»
12,4 тысяч тонн снега вывезли из Казани: какие улицы освобождают от него днем 23 января
Казанский «Ак Барс» сыграет с финским «Йокеритом» без Зарипова и Свитова
Банк ВТБ получил награду RETAIL FINANCE AWARDS
Ремонт на миллиард: Как будет выглядеть инфекционная больница в Набережных Челнах после дорогостоящей реконструкции
90-летие космонавта Андрияна Николаева Чувашия встретит ярко, но без обещанного планетария