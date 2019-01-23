2019-01-23T17:17:55+03:00
Спорт

«Зенит-Казань» в день рождения директора клуба сыграет с «Ярославичем»

Матч состоится в Ярославле 23 января в 19:00
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба ВК «Зенит-Казань».Фото: пресс-служба ВК «Зенит-Казань».
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23 января «Зенит-Казань» в гостях встретится с «Ярославичем» в матче чемпионата России.

Примечательно, что в этот же день свои дни рождения празднуют директор татарстанского клуба, вице-президент Федерации волейбола республики Олег Брызгалов и блокирующий «Зенита» Вадим Лихошерстов. Так что, казанский клуб, возможно, поздравит директора победой.

29 декабря «Зенит-Казань» принимал «Ярославич» дома, и выиграл гостей со счетом 3:0. После этой встречи ярославцы проиграли еще три матча, увеличив серию поражений до 9 игр. В текущем турнире на счету у «Ярославича» единственная победа – сенсационно обыгранное со счетом 3:2 московское «Динамо».

Начало матча назначено на 19:00. Для клуба из столицы Татарстана это будет пятый матч подряд, проведенный в гостях. Однако уже 26 января «Зенит-Казань» примет дома московский «Динамо».

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