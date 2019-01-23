2019-01-23T14:00:52+03:00
Общество

Ремонт на миллиард: Как будет выглядеть инфекционная больница в Набережных Челнах после дорогостоящей реконструкции

В первую очередь в надлежащий вид приведут диагностическое и детское отделения
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Набережных Челнов.Фото: мэрия Набережных Челнов.
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В Набережных Челнах продолжается капитальный ремонт инфекционной больницы. Реконструкция будет проводиться в несколько этапов. В первую очередь приведут в надлежащий вид диагностическое и детское отделение, связанное с респираторными вирусными инфекциями, реанимационное отделение. В последнем, по словам главного врача больницы Ришата Нугманова, будет увеличено количество мест с пяти до девяти коек. Реанимационное отделение станет центром инфекционной больницы. В шаговой доступности будут находиться приемно-диагностическое отделение и лаборатория, куда будет поступать оперативная информация.

Кроме нового оборудования, обновят и палаты. Так, в них появятся шкафы, пеленальные столы, ящики для игрушек, кровати для взрослых и детей, телевизоры, холодильники, микроволновки и кондиционеры.

Отметим, что ремонт в инфекционной больнице начат в мае 2018 года. Стоимость капитального ремонта инфекционки составит более одного миллиарда рублей.

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