Казанский УНИКС второй раз за неделю встретится с хорватской «Цедевитой»
УНИКС в гостях сыграет с «Цедевитой» в матче Топ-16 Кубка Европы. Ровно неделю назад, 16 января, казанцы дома обыграли хорватский клуб со счетом 105:70, впервые в сезоне набрав 100 очков.
Тогда в столицу Татарстана из-за травм и болезней не приехали пятеро игроков «Цедевиты». На данный момент уже двое из них в строю – Филип Крушлин и Эдо Мурич.
– Эта игра будет абсолютно другой по сравнению с прошлой встречей. Мы должны серьезно подойти к ней, сфокусированными и играть с максимальной энергией, так как «Цедевита» - очень хорошая команда, - приводит слова главного тренера УНИКСа Димитриса Прифтиса пресс-служба клуба, - и во время нашей последней встречи был просто плохой день для них. У нас тоже нет никаких оправданий для поражений, мы должны быть серьезными.
Начало матча назначено на 21:30.
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