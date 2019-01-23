Казанский «Ак Барс» сыграет с финским «Йокеритом» без Зарипова и Свитова
23 января, после 11-дневной паузы казанский «Ак Барс» возобновит регулярный чемпионат КХЛ выездной игрой против финского «Йокерита». Начало матча назначено на 19:30.
В составе команды в Хельсинки отправились 23 хоккеиста, среди которых нападающие Антон Ландер и Фёдор Малыхин, не игравшие из-за травм последние два месяца.
В то же время, с командой не поехали нападающие Данис Зарипов и Александр Свитов.
− Они готовятся по другому плану, дали им немного отдохнуть, - прокомментировал отсутствие игроков для пресс-службы клуба старший тренер «Ак Барса» Александр Смирнов.
«Барсы» перед выездом в Хельсинки, из-за проходивших в Казани Мастер-шоу и Матч Звёзд КХЛ, получили необходимую паузу. В январе команда из столицы Татарстана три матча подряд уступали соперникам. Сейчас «Ак Барс» с 70 очками расположился на четвертом месте на Востоке.
Начало матча назначено на 19:30.
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