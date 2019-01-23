Казанский «Ак Барс» сыграет с финским «Йокеритом» без Зарипова и Свитова

СЕГОДНЯ 14:41 2019-01-23T14:41:24+03:00

Сейчас «Ак Барс» с 70 очками расположился на четвертом месте на Востоке. Фото: Алина НИЗАМОВА

Матч пройдет в Хельсинки 23 января в 19:30

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23 января, после 11-дневной паузы казанский «Ак Барс» возобновит регулярный чемпионат КХЛ выездной игрой против финского «Йокерита». Начало матча назначено на 19:30.

В составе команды в Хельсинки отправились 23 хоккеиста, среди которых нападающие Антон Ландер и Фёдор Малыхин, не игравшие из-за травм последние два месяца.

В то же время, с командой не поехали нападающие Данис Зарипов и Александр Свитов.

− Они готовятся по другому плану, дали им немного отдохнуть, - прокомментировал отсутствие игроков для пресс-службы клуба старший тренер «Ак Барса» Александр Смирнов.

«Барсы» перед выездом в Хельсинки, из-за проходивших в Казани Мастер-шоу и Матч Звёзд КХЛ, получили необходимую паузу. В январе команда из столицы Татарстана три матча подряд уступали соперникам. Сейчас «Ак Барс» с 70 очками расположился на четвертом месте на Востоке.

Начало матча назначено на 19:30.