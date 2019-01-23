2019-01-23T14:41:24+03:00
Спорт

Казанский «Ак Барс» сыграет с финским «Йокеритом» без Зарипова и Свитова

Матч пройдет в Хельсинки 23 января в 19:30
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Сейчас «Ак Барс» с 70 очками расположился на четвертом месте на Востоке.Сейчас «Ак Барс» с 70 очками расположился на четвертом месте на Востоке.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

23 января, после 11-дневной паузы казанский «Ак Барс» возобновит регулярный чемпионат КХЛ выездной игрой против финского «Йокерита». Начало матча назначено на 19:30.

В составе команды в Хельсинки отправились 23 хоккеиста, среди которых нападающие Антон Ландер и Фёдор Малыхин, не игравшие из-за травм последние два месяца.

В то же время, с командой не поехали нападающие Данис Зарипов и Александр Свитов.

− Они готовятся по другому плану, дали им немного отдохнуть, - прокомментировал отсутствие игроков для пресс-службы клуба старший тренер «Ак Барса» Александр Смирнов.

«Барсы» перед выездом в Хельсинки, из-за проходивших в Казани Мастер-шоу и Матч Звёзд КХЛ, получили необходимую паузу. В январе команда из столицы Татарстана три матча подряд уступали соперникам. Сейчас «Ак Барс» с 70 очками расположился на четвертом месте на Востоке.

Начало матча назначено на 19:30.

Еще больше материалов по теме: «Ак Барс»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ночью с 23 на 24 января в Татарстане ожидается плотный туман
На втором сборе в Турции "Рубин" сыграет с командами из Норвегии, Чехии, Словакии и Сербии
ВТБ запатентовал мультиэмитентную систему на блокчейне
В 2018 году в Чувашии убивали в два раза меньше
Ради съемок сериала в Казани на неделю перекроют движение по двум улицам
Казань с Волгоградом соединил новый авиарейс
ВТБ улучшает условия по вкладам
Казанский УНИКС второй раз за неделю встретится с хорватской «Цедевитой»
12,4 тысяч тонн снега вывезли из Казани: какие улицы освобождают от него днем 23 января
Банк ВТБ получил награду RETAIL FINANCE AWARDS
Ремонт на миллиард: Как будет выглядеть инфекционная больница в Набережных Челнах после дорогостоящей реконструкции
90-летие космонавта Андрияна Николаева Чувашия встретит ярко, но без обещанного планетария