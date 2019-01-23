В Чувашии из-за детской шалости загорелась квартира
К счастью, повреждена лишь отделка прихожей
Фото: pixabay.com
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Во вторник, 22 января, загорелась одна из квартир в двухэтажном доме №38 по проспекту Ленина в Канаше. Пожар начался после шести часов вечера.
По информации комитета Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, причиной возгорания могла послужить шалость маленьких детей с огнем.
Известно, что пожар вспыхнул в однокомнатной квартире, принадлежащей 30-летнему горожанину. К счастью, огонь удалось вовремя потушить, и пострадала лишь отделка прихожей.