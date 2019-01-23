Бухаров полетел с "Рубином" на второй сбор, Коновалов и Подберезкин - нет

СЕГОДНЯ 12:56 2019-01-23T12:56:15+03:00

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22 января футболисты "Рубина" отправились на второй сбор, который вновь пройдет в турецком Белеке. В составе оказались сразу 30 игроков. Это вратари Иван Коновалов, Егор Бабурин, Игорь Обухов, Давид Волк, защитники Егор Сорокин, Виталий Устинов, Владимир Гранат, Ибрагим Цаллагов, Филип Уремович, Игорь Калинин, Раиль Абдуллин, Илья Агапов, Владислав Микушин, Степан Останин, Данил Степанов, полузащитники Реза Шекари, Павел Могилевец, Никита Голдобин, Руслан Камболов, Хорен Байрамян, Георгий Базаев, Адиль Мухаметзянов, Владислав Пантелеев, Евгений Башкиров, Роман Акбашев, нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Бухаров, Артур Сагитов, Тимур Коблов, Зурико Давиташвили.

Обращает на себя внимание появление в составе Александра Бухарова, который оправился от травмы. А вот Игорь Коновалов и Вячеслав Подберезкин пока еще не восстановились от повреждений и осталисб в Казани. Позже к присоединится к команде Цезарь Навас.

Второй зимний сбор с основой проведут воспитанники клубной академии Давид Волк, Илья Агапов, Владислав Микушин, Раиль Абдуллин, Данил Степанов, Артур Сагитов, Адиль Мухаметзянов, Тимур Коблов, а также выступавшие за молодежную команду Степан Останин и Георгий Базаев.