Двухэтажными поездами из Казани в Москву и обратно в 2018 году воспользовались 385 тысяч человек
Жители Казани для поездок в Москву все чаще предпочитают пользоваться двухэтажными поездами. Так, в 2018 году данными поездами по маршруту Москва - Казань - Москва воспользовались 385 тысяч человек, что на 5,3% выше, чем в 2017 году. Об этом рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.
Двухэтажный поезд позволяет перевозить за один рейс почти в 2 раза больше пассажиров, чем обычный подвижной состав. Каждый вагон адаптирован для людей с ограниченными возможностями. В штабных вагонах со специальными купе увеличенной площади есть подъемные устройства и другие, необходимые для комфортной поездки приспособления, вся необходимая информация продублирована азбукой Брайля.
Напомним, двухэтажные поезда между Казанью и Москвой начали курсировать с лета 2015 года.