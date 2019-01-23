Двухэтажными поездами из Казани в Москву и обратно в 2018 году воспользовались 385 тысяч человек

СЕГОДНЯ 19:51 2019-01-23T19:51:40+03:00

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Жители Казани для поездок в Москву все чаще предпочитают пользоваться двухэтажными поездами. Так, в 2018 году данными поездами по маршруту Москва - Казань - Москва воспользовались 385 тысяч человек, что на 5,3% выше, чем в 2017 году. Об этом рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Двухэтажный поезд позволяет перевозить за один рейс почти в 2 раза больше пассажиров, чем обычный подвижной состав. Каждый вагон адаптирован для людей с ограниченными возможностями. В штабных вагонах со специальными купе увеличенной площади есть подъемные устройства и другие, необходимые для комфортной поездки приспособления, вся необходимая информация продублирована азбукой Брайля.

Напомним, двухэтажные поезда между Казанью и Москвой начали курсировать с лета 2015 года.