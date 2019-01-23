Прокуратура Буинска потребовали от властей города лучше чистить улицы от снега
В частности, надзорное ведомство не устроило несоблюдение сроков снегоуборочных работ
Сейчас затруднен проезд по улице Садовой и полностью отсутствует проезд по улице Завражной в селе Русские КищакиФото: Влад КОМЯКОВ
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Прокуратура татарстанского города Буинск потребовала от властей города лучше чистить улицы от снега. В частности, причиной недовольства послужило несоблюдение исполкомом сроков снегоуборочных работ.
- Не соблюдаются сроки снегоуборочных работ на автомобильных дорогах и на поселочных улицах с учетом их транспортно-эксплуатационных характеристик. В связи с этим затруднен проезд по улице Садовой и полностью отсутствует проезд по улице Завражной в селе Русские Кищаки, - написано в сообщении надзорного ведомства.
Теперь власти Буинска должна исправить указанные нарушения.