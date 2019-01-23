В Татарстане местные жители вынесли мужчину из горящего дома, но спасти его не смогли
Утром 23 января, примерно в 7:50, в службу спасения поступил сигнал из Аксубаевского района. Очевидцы сообщили, что в деревне Старая Киреметь горит жилой дом, распооженный на улице Коминтерна.
В доме проживал только хозяин строения - 60-летний мужчина. В момент возникновения пожара он был в доме. Местные жители, не дожидаясь пожарных, смогли пробраться в дом и вынести мужчину из огня.
К сожалению, спасти его не удалось. Прибывшим врачам "Скорой помощи" оставалось только констатировать смерть пострадавшего. Причина смерти - отравление продуктами горения.
- В результате пожара огнем уничтожена крыша, потолок дома, стены обгорели внутри дома. Причина пожара устанавливается, - отметили в пресс-службе МЧС республики..
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