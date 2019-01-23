2019-01-23T17:28:09+03:00
Общество

Чебоксары получат 4 миллиарда рублей на реализацию 10 проектов развития систем водоснабжения и водоотведения

Кредиты от Нового банка также будут направлены в города Иваново, Дзержинск, Рыбинск и Волжский
Алина ГАБДУЛИНА
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Все привлеченные кредиты будут обслуживаться и погашаться за счет федерального бюджетаВсе привлеченные кредиты будут обслуживаться и погашаться за счет федерального бюджетаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Во вторник, 22 января, стало известно, что распоряжением правительства России несколько городов получат крупные денежные средства для финансирования проекта развития систем водоснабжения и водоотведения. Среди них оказались пять городов Чувашии: Чебоксары, Иваново, Дзержинск, Рыбинск и Волжский. Об это торжественно заявил глава региона Михаил Игнатьев на заседании Кабмина республики.

Деньги города получат от Нового банка. Все привлеченные кредиты будут обслуживаться и погашаться за счет федерального бюджета. Так, на реализацию 10 важных проектов в Чебоксарах будет направлено порядка 4 миллиардов рублей.

Известно, что в ближайшее время начнется реконструкция загородного коллектора на участке от камеры гашения в районе дома №1 б по Марпосадскому шоссе до камеры учета стоков БОС в Новочебоксарске, строительство отводящего коллектора реки Кайбулка и её притоков от улицы Гагарина до улицы Калинина в Чебоксарах, модернизация технологического и электрического оборудования коллекторно-насосной станции в столице Чуваши и модернизация объектов ОВС «Заовражная».

Помимо этого, в Чебоксарах ожидается строительство водопроводных сетей, сетей водоотведения и канализационных насосных станций в районах индивидуального жилищного строительства и строительство ливневых очистных сооружений в микрорайонах «Волжский 1» и «Волжский 2».

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