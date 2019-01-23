На площади у леса "Дубрава" появятся павильоны с кафе и автобусная остановка

СЕГОДНЯ 12:12 2019-01-23T12:12:21+03:00

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Накануне архитекторы представили жителям Казани концепцию благоустройства площади у леса "Дубрава". По проекту здесь появятся павильоны с кафе, прокат спортивного инвентаря, туалеты и автобусная остановка. Также здесь планируется обустроить игровую зону, амфитеатр, парковку и организовать безопасный пешеходный переход со стороны жилого массива.

Что касается дизайна территории, то архитекторы предложили использовать природные мотивы, например, сделать павильоны в виде листьев, упавших с деревьев. Жители одобрили идею. Также горожане отметили необходимость уменьшить количество парковочных мест, предложили в качестве покрытия использовать экологически чистые материалы, пересмотреть назначение павильона для проката спортинвентаря, установить арт-объект, символизирующий "Дубраву" и стеллажи с книгами для буккроссинга.

Кроме этого, жители поддержали идею организовать раздельный сбор мусора, а также выступили с инициативой сохранить все здоровые деревья и высадить новые.