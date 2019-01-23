90-летие космонавта Андрияна Николаева Чувашия встретит ярко, но без обещанного планетария

СЕГОДНЯ 13:45 2019-01-23T13:45:02+03:00

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В 2019 году могло бы исполниться 90 лет известному космонавту и дважды герою Советского Союза Андрияну Николаеву. День рождения известно земляка торжественно отметят в Чувашии. Так, на портале органов власти уже опубликован план основных праздничных мероприятий.

Однако жители республики отметили, что среди различных конкурсов, концертов, конференций, выставок и фестивалей нет открытия обещанного им планетария. Он должен был появиться в этом году в парке имени космонавта. В 2017 году на его строительство выделялось порядка 128 миллионов рублей. Тогда, правда, ответственным за проект людям не удалось получить все разрешительные документы.

Известно также, что в 2019 году о Николаеве в Чувашии снимут тематический познавательный фильм. Помимо этого, будет создана электронная коллекция «Николаев Андриян Григорьевич», телевизионные программы, аудио- и видеосюжеты.