В 2018 году в Набережных Челнах молодые мамы получили более 9 миллионов рублей за рождение первенцев

СЕГОДНЯ 12:42 2019-01-23T12:42:10+03:00

Право на подобное пособие имеют женщины, которые родили своего первенца после 1 января 2018 года Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Всего за выплатой, в связи с рождением первого ребенка, в прошлом году обратилось 785 женщин

Изменить размер текста: A A

В 2018 году в Набережных Челнах за выплатой, в связи с рождением первого ребенка, обратились 785 человек. В общей сложности, они получили более 9 миллионов рублей.

Такие цифры 23 января назвала заместитель начальника управления социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Ирина Скрябина во время пресс-конференции в мэрии татарстанского автограда.

Известно, что право на подобное пособие имеют женщины, которые родили своего первенца после 1 января 2018 года. Условиями получения средств являются наличие гражданства России и постоянное проживания на ее территории. Кроме того, среднедушевой доход семьи не должен превышать 14 034 рублей.