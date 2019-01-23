2019-01-23T11:23:26+03:00
Происшествия

В Татарстане из-за задымления в детском саду пришлось эвакуировать дошколят

В ходе инцидента никто не пострадал
Владимир КРУПСКИЙ
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Детсад пришлось закрыть на сутки.Детсад пришлось закрыть на сутки.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Утром 23 января в службу спасения поступило сообщение из Балтасинского района Татарстана. Очевидцы рассказали, что в 9:00 в здании детского сада, который расположен в селе Малые Лызи на улице Центральной произошло короткое замыкание в электрощитке.

По данным пресс-службы МЧС Татарстана, замыкание произошло в щитке на первом этаже. При этом никакого горения не было. Из здания детсада эвакуировали 83 ребенка и 21 взрослого. Их направили в здание сельской школы, которая расположена в 200 метрах от детсада.

В итоге детский сад пришлось закрыть на сутки. Там предстоит заменить электрощиток.

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