2019-01-23T11:46:06+03:00
Общество

Больных лейкозом коров в Татарстане заменят здоровыми за счет республиканского бюджета

На данный момент до 11% коров республики заражены лейкозом
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В 2019 году всех татарстанских коров, которые больны лейкозом заменят на здоровых. Известно, что деньги на это будут выделены из бюджета республики.

Начальник Главного управления ветеринарии кабмина Татарстана Алмаз Хисамутдинов на заседании коллегии регионального Россельхознадзора отметил, что на данный момент лейкозом заражены до 11% местных коров. Несмотря на то, что это цифра за последние 4 года снизилась на 10%, болезнь остается проблемой.

Отмечается, что с января по август 2018 года из-за болезни пошло на убой порядка 300 голов крупного рогатого скота. Теперь, с 2019 года, фермерам будут компенсированы расходы, связанные со сдачей лейкозного скота и приобретением здорового.

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