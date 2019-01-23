В Йошкар-Оле водитель микроавтобуса спровоцировал аварию из трех машин

СЕГОДНЯ 10:51 2019-01-23T10:51:05+03:00

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Авария с участием двух микроавтобусов и иномарки произошла в Йошкар-Оле 22 января в 1120 на перекрестке бульвара Чавайна и улицы Петрова. По предварительным данным, водитель пассажирской "Газели", двигаясь по улице Петрова со стороны улицы Воинов Интернационалистов, выехал на перекресток на запрещающий красный сигнал светофора. Этим он создал помеху для движения иномарке, которая ехала по бульвару Чавайна со стороны улицы Кирова, и микроавтобус столкнулся с ней. После этого "Газели" столкнулась с другим пассажирским микроавтобусом, который двигался по улице Петрова со стороны улицы Воинов Интернационалистов. Этот микроавтобус также начал движение на "красный" запрещающий красный сигнал светофора.

0 В результате ДТП пострадали три человека, - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Марий Эл.