2019-01-23T10:51:05+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле водитель микроавтобуса спровоцировал аварию из трех машин

В ДТП пострадали три человека
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
Изменить размер текста:

Авария с участием двух микроавтобусов и иномарки произошла в Йошкар-Оле 22 января в 1120 на перекрестке бульвара Чавайна и улицы Петрова. По предварительным данным, водитель пассажирской "Газели", двигаясь по улице Петрова со стороны улицы Воинов Интернационалистов, выехал на перекресток на запрещающий красный сигнал светофора. Этим он создал помеху для движения иномарке, которая ехала по бульвару Чавайна со стороны улицы Кирова, и микроавтобус столкнулся с ней. После этого "Газели" столкнулась с другим пассажирским микроавтобусом, который двигался по улице Петрова со стороны улицы Воинов Интернационалистов. Этот микроавтобус также начал движение на "красный" запрещающий красный сигнал светофора.

0 В результате ДТП пострадали три человека, - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Марий Эл.

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
90-летие космонавта Андрияна Николаева Чувашия встретит ярко, но без обещанного планетария
В Татарстане местные жители вынесли мужчину из горящего дома, но спасти его не смогли
КФУ занял второе место в России по количеству иностранных студентов
Бухаров полетел с "Рубином" на второй сбор, Коновалов и Подберезкин - нет
В 2018 году в Набережных Челнах молодые мамы получили более 9 миллионов рублей за рождение первенцев
На площади у леса "Дубрава" появятся павильоны с кафе и автобусная остановка
Больных лейкозом коров в Татарстане заменят здоровыми за счет республиканского бюджета
В Татарстане из-за задымления в детском саду пришлось эвакуировать дошколят
ПСО «Казань» хочет отсудить у исполкома Казани более 404 миллионов рублей
В Казани автобус сбил 10-летнего мальчика, выехав на "красный"
Мэр Уфы, которому предложили довести до «слез» мэра Казани, посетил столицу Татарстана
В этот четверг в казанском поселке Мирный пропадет электричество
В Казани иномарка перегородила проезд "Скорой"
В Татарстане семья отравилась шаурмой
В Татарстане ребенка с сахарным диабетов исключили из детсада
В Марий Эл возбудили уголовное дело из-за передачи земли нацпарка в частные руки
Заказчики Чебоксар в 2018 году заключили контракты на общую сумму 8 миллиардов рублей
Экс-сотрудника казанского автосалона заподозрили в мошенничестве на 18 миллионов рублей
За 2018 год в Набережных Челнах количество автомобилей увеличилось на 9,7%
В Казани экс-госрегистратора за продажу подвалов на 19,5 миллионов рублей приговорили к колонии