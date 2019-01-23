В Казани автобус сбил 10-летнего мальчика, выехав на "красный"

СЕГОДНЯ 10:35 2019-01-23T10:35:59+03:00

Автобус выехал на "красный" и сбил ребенка Фото: Из материалов пресс-службы

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 января в Казани в 15.35 в Приволжском районе Казани на перекрестке улиц Павлюхина и Газовая.

По предварительным данным, 55-летний водитель красного автобуа НЕФАЗ начал движение автомобиля на запрещающий "красный" сигнал светофора. В этот момент на "зеленый" сигнал дорогу по "зебре" переходил 10-летний мальчик.

- В результате наезда к ребеноку вызывали "скорую помощь", - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани. - Медики диагностировали у пострадавшего ушиб головы.