В Казани автобус сбил 10-летнего мальчика, выехав на "красный"
Ребенку вызывали "скорую помощь"
Автобус выехал на "красный" и сбил ребенкаФото: Из материалов пресс-службы
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 января в Казани в 15.35 в Приволжском районе Казани на перекрестке улиц Павлюхина и Газовая.
По предварительным данным, 55-летний водитель красного автобуа НЕФАЗ начал движение автомобиля на запрещающий "красный" сигнал светофора. В этот момент на "зеленый" сигнал дорогу по "зебре" переходил 10-летний мальчик.
- В результате наезда к ребеноку вызывали "скорую помощь", - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани. - Медики диагностировали у пострадавшего ушиб головы.
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