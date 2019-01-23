2019-01-23T14:52:54+03:00
Общество

12,4 тысяч тонн снега вывезли из Казани: какие улицы освобождают от него днем 23 января

Пока светло будут работать 341 единица спецтехники
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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За прошедшие сутки из столицы Татарстана было вывезено 12 449 тонн снега. Ради этого трудились 494 рабочих, а также 715 единиц спецтехники. Также за это время для обработки городских улиц было использовано 478 тонн противогололедных материалов. Из них 94 тонны – это реагенты.

Этим днем борьба за чистоту Казани продолжится. Так, днем 23 января в уборке задействуют 435 рабочих и 341 единицу спецтехники.

Снег будут вывозить с улиц: Абсалямова, Айдинова, Бассейная, Батыршина, Баумана, Витера, Восстания, Декабристов, Железнодорожников, Зорге, Камала, Кремлевская, Королева, Копылова, Ленинградская, Меридианная, Новосельская, Окольная, Павлюхина, Парижской Коммуны, Самарская, Симонова, Тихомирного, Сибгата Хакима, Чистопольская, Челюскина, Четаева, проспектов Амирхана и Ямашева, Горьковского шоссе. Также с остановок по Сибирскому тракту, площади Свободы, территории около памятника Бутлерову и «Казань Арены».

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