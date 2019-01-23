Мэр Уфы, которому предложили довести до «слез» мэра Казани, посетил столицу Татарстана

СЕГОДНЯ 10:15 2019-01-23T10:15:50+03:00

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Не так давно врио главы Башкортостана Радий Хабиров попросил мэра Уфы Ульфата Мустафина так усилить работу над новогодним оформлением города, чтобы мэр Казани Ильсур Метшин буквально рыдал от красоты.

После этого не прошло и двух недель, как Мустафин прибыл в столицу с делегацией для «разведки». Если серьезно, то гостей заинтересовал успешный опыт Казани по благоустройству общественных пространств.

- Мы решили, что нужно приехать и лично посмотреть на Казань, перенять что-то хорошее, обменяться опытом, - сказал мэр Уфы.

Он вместе с мэром Казани и помощником президента Татарстана Наталией Фишман осмотрели новый бульвар «Белые цветы» на улице Абсалямова. Раньше там была стоянка большегрузов и насыпь из строительного мусора. Впечатлил гостей из Уфы и Горкинско-Ометьевский лес с его двухэтажной лыжной базой. В их планах также осмотреть и другие казанские парки, в том числе Кремлевскую набережную и Старо-Татарскую слободу.