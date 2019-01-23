2019-01-23T09:29:21+03:00
Происшествия

В Казани иномарка перегородила проезд "Скорой"

Противостояние продолжалось более 10 минут
Лика ИСАЕВА
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Очередное ЧП во время работы автомобиля "скорой медицинской помощи" произошло в Приволжском районе Казани. В паблике города опубликовали фотографии противостояние красной иномарки и спецавтомобиля.

- На Фучика очень упрямая автовладелица загородила проезд и минут 15 не уступала дорогу карете скорой помощи, - опубликовал сообщение очевидец.

В комментариях к посту отмечается солидарность - пользователи осуждают водителя, отмечая, что спецавтомобиль необходимо всегда пропускать. На возражения тех, кто заметил, что на "скорой" не горят проблесковые маячки спецавтомобилей, опытные водители замечают, что спецмшинам запрещено пользоваться сиреной и проблесковыми маячками во дворах жилых домов.

Автомобиль несколько минут не пропускал "скорую"

Автомобиль несколько минут не пропускал "скорую"

- Уважаемые автолюбители! Не нужно так поступать, а вдруг там кому то жизнь спасают. Будьте уважительней на дорогах друг к другу! - заключают пользователи.

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