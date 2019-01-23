В этот четверг в казанском поселке Мирный пропадет электричество

СЕГОДНЯ 09:46 2019-01-23T09:46:35+03:00

В ряде домов его не будет в течение дня

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Вновь из-за планового ремонта и техобслуживания оборудования на распределительных сетях в столице Татарстана отключают свет в жилых домах.

Так, по это й причине в этот четверг, 24 января, электричество на день пропадет в Советском районе города. А именно в поселке Мирный.

С 8.00 до 1700 света не будет в домах по улицам: : 1-я Давликеевская, 1-я Землемерная, 1-я Земляничная, 2-я Давликеевская, 2-я Земляничная, 2-я Новосельская, 2-я Приовражная, 3-я Давликеевская, 4-я Давликеевская, 5-я Давликеевская, 6-я Давликеевская, 7-я Давликеевская, 8-я Давликеевская, 9-я Давликеевская, 10-я Давликеевская, 11-я Давликеевская, 12-я Давликеевская, 13-я Давликеевская, Новинка, Новосельская и Рахима Саттара.

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