2019-01-23T09:16:44+03:00
Общество

В Татарстане семья отравилась шаурмой

По решению суда опасное производство закрыли до устранения нарушений
Лика ИСАЕВА
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Приставы закрыли кафе на 90 сутокПриставы закрыли кафе на 90 сутокФото: Из материалов пресс-службы
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Обращением к врачам завершился поход семьи из Нижнекамска в местный торговый центр. Проголодавшись, они купили шаурму, но после того, как поели, почувствовали недомогание.

По жалобе пострадавших специалисты Роспотребнадзора провели проверку предприятия, где была изготовлена шаурма. Оказалось, что процесс приготовления пищи там весьма опасен - обнаружили многочисленные нарушения: кафе расположено без учета поточности; набор и площади помещений не соответствуют мощности организаций и не обеспечивают соблюдение санитарных правил и норм; на продукцию нет технической документации; участок для готовки не оборудован бактерицидной лампой; для мытья посуды и инвентаря нет двухсекционной полуванны с подводкой горячей и холодной воды. Выяснилось, что в кафе нет дезинфицирующих средств; продавец не прошел гигиеническую подготовку в установленном порядке.

По решению суда приставы приостановили деятельность кафе на 90 суток до устранения нарушений.

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