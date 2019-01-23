В Татарстане ребенка с сахарным диабетов исключили из детсада
Маленькая жительница Верхнего Услона Вика в детсад проходила всего несколько недель. Затем девочку исключили из детского дшкольного учреждения по причине болезни - трехлетняя малышка больна сахарным диабетом, и нуждается в медицинском контроле. К сожалению, детский сад не может предоставить спецмедсестру для Вики - анализ крови девочке необходимо сдавать до и после еды.
В Татарстане есть несколько детсадов, где персонал обучен для раоты с такими пациентами. Есть такой и в Казани, и это самое ближайшее место, где могли бы взять девочку на пребывание днем. Но родителям возить дочку два раза в день за несколько десятков километров просто неудобно.
Вопросом пребывания Вики в детсаду занимается детский омбудсмен, сообщили "ГТРК Татарстана".