В Татарстане ребенка с сахарным диабетов исключили из детсада

СЕГОДНЯ 08:49 2019-01-23T08:49:51+03:00

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Маленькая жительница Верхнего Услона Вика в детсад проходила всего несколько недель. Затем девочку исключили из детского дшкольного учреждения по причине болезни - трехлетняя малышка больна сахарным диабетом, и нуждается в медицинском контроле. К сожалению, детский сад не может предоставить спецмедсестру для Вики - анализ крови девочке необходимо сдавать до и после еды.

В Татарстане есть несколько детсадов, где персонал обучен для раоты с такими пациентами. Есть такой и в Казани, и это самое ближайшее место, где могли бы взять девочку на пребывание днем. Но родителям возить дочку два раза в день за несколько десятков километров просто неудобно.

Вопросом пребывания Вики в детсаду занимается детский омбудсмен, сообщили "ГТРК Татарстана".