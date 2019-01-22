В Марий Эл возбудили уголовное дело из-за передачи земли нацпарка в частные руки
В Марий Эл возбудили уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». Поводом к этому стал факт незаконной передачи земли Национального парка Марий Чодра в частные руки.
Так, по предварительным данным, с 2011 по 2014 года участок площадью более 2 гектар был сначала отнесен к землям населенных пунктов. А после его продали по заниженной стоимости и без проведения торгов.
- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.
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