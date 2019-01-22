В Казани экс-госрегистратора за продажу подвалов на 19,5 миллионов рублей приговорили к колонии

СЕГОДНЯ 18:52 2019-01-22T18:52:11+03:00

Он незаконно внес данные о их принадлежности подставным лицам, а после зарегистрировал все на подконтрольную фирму

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Бывшего государственного регистратора 33-летнего Радика Минязова признали виновным сразу по трем уголовным статьям: «мошенничество», «внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений» и «легализация имущества, приобретённого лицом в результате совершения им преступления».

Все дело в том, что в 2013 году, занимая указанную должность, Минязов по сговору с неустановленным лицом вписал в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним недостоверные сведения о принадлежности подставным физлицам подвалов на улицах Усманова, Окольной и Королева в Казани.

После с помощью фиктивных документов зарегистрировал переход прав собственности на подконтрольную фирму.

В итоге указанные подвалы были проданы. Ущерб составил более 19,5 млн рублей.

- Суд приговорил Минязова к 4 годам и 2 месяцам колонии общего режима, - сообщили в СУ СКР Татарстана.