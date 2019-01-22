2019-01-22T19:12:01+03:00
Происшествия

Экс-сотрудника казанского автосалона заподозрили в мошенничестве на 18 миллионов рублей

Потерпевшими стали те, кто отдавал свои машины для определения их стоимости и последующей за этим продажей
Олег ЛУГОВОЙ
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По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.
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В полицию Казани обратился представитель местного автосалона. По его заявлениям, некто присвоил ни много ни мало свыше 18 миллионов рублей. Сделано это было, в том числе, и с помощью подделки определенных бумаг. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Под подозрением один из бывших сотрудников организации.

Потерпевшими по данному делу стали 26 клиентов автосалона, которые также обратились в полицию.

По их словам, они отдавали свои машины для определения их стоимости и последующей за этим продажей. Однако люди не получили обратно ни автомобили, ни деньги за них.

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