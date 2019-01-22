За 2018 год в Набережных Челнах количество автомобилей увеличилось на 9,7%

СЕГОДНЯ 19:01 2019-01-22T19:01:28+03:00

Сейчас в татарстанском Автограде порядка 197 тысяч машин

Вместе с этим выросло и количество ДТП с пострадавшими

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В 2018 году число автомобилей в Набережных Челнах увеличилось на 9,7% и составило порядка 197 тысяч. Однако вместе с этим на 8,7% выросло и количество ДТП с пострадавшими. Так, за прошедший год в авариях погибло 12 человек и еще 672 получили травмы различной степени тяжести.

Отмечается также, что по вине пешеходов случились 92 дорожно-транспортных происшествия: 4 человека погибли и 88 человек травмировались.

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