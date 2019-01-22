В Татарстане конкурс «Учитель года-2019» пройдет по новой модели

СЕГОДНЯ 18:23 2019-01-22T18:23:20+03:00

Республика стала одним из шести регионов России, которые ее опробуют. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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24 января в Татарстане стартует зональный этап конкурса «Учитель года-2019», который продлится до 15 февраля. Однако стало известно, что в этот раз его проведут по новой модели. Республика стала одним из шести регионов России, которые ее опробуют.

Первый заместитель министра образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин на пресс-конференции 22 января рассказал об изменениях. Они коснутся как самих испытаний, так и работы жюри и подходов к оценке участников.

В частности, изменятся испытания «Цифровой образовательный ресурс», «Сочинение-рассуждение» и «Внеурочное мероприятие».

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