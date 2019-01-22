Жителя Йошкар-Олы будут судить за смертельный хлопок по плечу

СЕГОДНЯ 18:01 2019-01-22T18:01:58+03:00

Упав, женщина получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия.Фото: СУ СКР Марий Эл

Утверждается, что именно из-за него и сорвалась с 6 этажа сожительница обвиняемого

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Причинение смерти по неосторожности – в этом обвиняют 43-летнего жителя Йошкар-Олы.

Как следует из материалов уголовного дела, в ночь на 18 октября прошлого года в столице Марий Эл мужчина выпивал в квартире со своей 36-летней сожительницей. В один из моментов они поссорились. Обиженная женщина вышла на балкон 6 этажа покурить.

Через некоторое время к ней решил присоединится ее кавалер. Мужчина увидел, что его избранница сидит на подоконнике, выставив ноги наружу. Он похлопал ее по плечу и женщина, не удержавшись, сорвалась вниз. Упав, она получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия.

- Расследование данного уголовного дела завершено и все материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

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