Бомбардировщик Ту-22МЗ, собранный в Казани, разбился в Мурманской области
Во вторник, 22 января в Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22МЗ. Авиапроисшествие произошло в 13.40 при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации, расположенном в Оленегорске. Известно, что самолет собирался в Казани на авиационном заводе имени Туполева.
В момент крушения на борту бомбардировщика находились четыре человека. Двое из них погибли, а еще двум членам экипажа удалось остаться в живых. Пострадавших доставили в больницу, где сейчас им оказывается вся необходимая помощь.
Причиной несчастного случая в Министерстве обороны России называют снежный занос.
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