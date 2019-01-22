Бомбардировщик Ту-22МЗ, собранный в Казани, разбился в Мурманской области

СЕГОДНЯ 16:42 2019-01-22T16:42:26+03:00

Он потерпел крушение 22 января в 13.30 на аэродроме в Оленегорске

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Во вторник, 22 января в Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22МЗ. Авиапроисшествие произошло в 13.40 при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации, расположенном в Оленегорске. Известно, что самолет собирался в Казани на авиационном заводе имени Туполева.

В момент крушения на борту бомбардировщика находились четыре человека. Двое из них погибли, а еще двум членам экипажа удалось остаться в живых. Пострадавших доставили в больницу, где сейчас им оказывается вся необходимая помощь.

Причиной несчастного случая в Министерстве обороны России называют снежный занос.

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