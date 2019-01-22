В Татарстан каждый год на гранты школьным учителям тратят свыше 170 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:39 2019-01-22T17:39:48+03:00

В основном их получают педагоги, чьи воспитанники становятся победителями российских и международных олимпиад

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В этот вторник, 22 января, на пресс-конференции первый замглавы Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин сообщил журналистам, что помимо всероссийских конкурсов среди школьных учителей их грантами поддерживает и правительство республики.

Так, по словам Хадиуллина, на это татарстанские власти каждый год выделяют свыше 170 миллионов рублей.

В основном эти гранты получают те педагоги, чьи воспитанники стали победителями российских и международных олимпиад. А Татарстан по количеству их лауреатов занимает третье место по России.

Также помощь педагоги получают и благодаря программе «Наш новый учитель». Ее участники это, те кто пришел в сферу образования из других отраслей и прошел переподготовку.

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