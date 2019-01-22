В Казани разыскивают мужчину из Башкирии, который похитил собственного сына

СЕГОДНЯ 16:05 2019-01-22T16:05:27+03:00

Он может представляться другим именем, а также предъявлять копии поддельного паспорта и свидетельства о рождении

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В Казани разыскивают 32-летнего Алмаза Сагитова из Башкирии, который похитил своего 12-летнего сына Эрнеста. Мужчина объявлен в федеральный розыск. По предварительным данным, он сейчас вместе с ребенком находится именно в столице Татарстана. Об этом сообщает управление федеральной службы судебных приставов по Башкортостану.

Так, по информации приставов, мальчик был похищен отцом еще в июне прошлого года из села Толбазы, где проживал с матерью. Известно, что Эрнест сейчас не закреплен ни за одним медицинским учреждением, и не посещает школу. Его отец-похититель может представляться другим именем, а также предъявлять копии поддельного паспорта и свидетельства о рождении

Информацию о возможном местонахождении Алмаза и Эрнеста Сагитовых просят сообщить по телефонам: 8 (986) 966 60 88, 8 (917) 75 20 681 или 8 (347) 273-56-40.

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