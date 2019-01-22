Запчасти к грузовикам, тротуарная плитка, а также турецкие сыр и йогурт: в ТОСЭР «Набережные Челны» появятся новые резиденты

СЕГОДНЯ 15:32 2019-01-22T15:32:51+03:00

Все предложенные производства были одобрены. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Комиссия по рассмотрению заявок на создание производств на татарстанской территории опережающего социально-экономического развития одобрила шесть проектов

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В этот вторник под председательством премьер-министра Татарстана Алексея Песошина прошло заседание комиссии по рассмотрению заявок на открытие производств на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Набережные Челны». Было рассмотрено шесть проектов.

Первым представили идею создания завода по выпуску запчастей к грузовикам, который предполагает появление 50 новых рабочих мест.

Далее был рассмотрен проект по производству сильфонных компенсаторов, на котором будут трудиться 30 человек.

Третьим стало предложение о создании производства по оригинальным турецким рецептам айрана, натурального йогурта, сыра и сливочного масла.

После рассмотрели проекты по производству товарного бетона, теплоизоляционных цилиндров из минеральной ваты и тротуарной плитки премиум-класса.

В итоге все они получили одобрение, и их авторы вскоре должны стать новыми резидентами ТОСЭР «Набережные Челны».