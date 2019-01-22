2019-01-22T16:23:50+03:00
Экономика

В 2018 году внешнеторговый оборот Татарстанской таможни достиг почти 5 миллиардов долларов США

По сравнению с 2017-м рост составил 14%
Алина ГАБДУЛИНА
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Эта цифра включает в себя и результаты деятельности Приволжской электронной таможниЭта цифра включает в себя и результаты деятельности Приволжской электронной таможниФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В этот вторник начальник Татарстанской таможни Альберт Мавликов на брифинге в Кабмине республики сообщил, что Татарстана с учетом Приволжской электронной таможни внешнеторговый оборот ведомства в 2018 году составил 4 миллиарда 924 миллиона 310 тысяч долларов США. По сравнению с 2017-м рост составил 14%.

Физический объем перемещенных грузов, по словам Альберта Мавликова, превысил 4 миллиона тонн. Из них импорт это 1,1 миллиона тонн, а экспорте - 3,1 миллиона тонн.

Он также отметил, что торговые операции через республиканскую таможню осуществляли 1 158 участников внешнеэкономической деятельности.

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