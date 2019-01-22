24 января в Казани установят стелу с обратным отсчетом времени до начала WorldSkills-2019

СЕГОДНЯ 14:53 2019-01-22T14:53:20+03:00

Эта неделя в столице Татарстана проходит под эгидой подготовки к мировому чемпионату по рабочим специальностям

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В этот четверг, 24 января, в рамках Недели подготовки к мировому чемпионату по рабочим специальностям WorldSkills-2019 в центре Казани установят стелу с часами, которые будут отсчитывать время до начала этого события.

По аналогии, например, с Универсиадой и Чемпионатом мира по водным видам спорта часы появятся на казанском Арбате – улице Баумана. Кроме того, в Неделе подготовки WorldSkills-2019 примут участие около 600 представителей 61 страны. Пройдет обсуждение технических моментов состязаний по рабочим специальностям, а также осмотр места их проведения – выставочного комплекса Казань Экспо, расположенного около аэропорта города.

В числе участников Недели также и 250 волонтеров, которые будут работать в тестовом режиме.

Напомним мировой чемпионат по рабочим специальностям WorldSkills-2019 пройдет в Казани с 22 по 27 августа.