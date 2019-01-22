Руководитель татарского коллектива «Неугасимые звезды» умерла, исполняя песню на сцене

СЕГОДНЯ 14:34 2019-01-22T14:34:45+03:00

Несчастный случай с Фанией Халиулловой произошел во время концерта в ульяновском Димитровграде [видео]

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Руководитель татарского коллектива художественной самодеятельности «Неугасимые звезды» и ансамбля «Карлыгач» Фания Халиуллова скончалась 20 января во время концерта в Димитровграде. Ей было 53 года.

Известно, что несчастный случай произошел в дворце культуры «Восход». Там артистка открывала концерт своего коллектива. Женщина исполняла песню «Елама, ярсыма», когда внезапно упала без чувств, сообщает dimgrad24.ru. Этот момент попал на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/687553" frameborder="0"></iframe> Руководитель татарского коллектива «Неугасимые звезды» упала на сцену без чувств во время исполнения песни.соцсети

Спасти Фанию Халиуллову не удалось. По одной из версий, причиной смерти стала остановка сердца.

- Она навсегда запомнится неуемной жизненной энергией, жизнерадостностью и душевными качествами. Светлая память прекрасному педагогу, талантливой исполнительнице и бессменной ведущей национальных татарских праздников, - написано в сообщении министерство искусства и культурной политики Ульяновской области.