2019-01-22T14:34:45+03:00
Общество

Руководитель татарского коллектива «Неугасимые звезды» умерла, исполняя песню на сцене

Несчастный случай с Фанией Халиулловой произошел во время концерта в ульяновском Димитровграде [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Министерства искусства и культурной политики Ульяновской областиФото: пресс-служба Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области
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Руководитель татарского коллектива художественной самодеятельности «Неугасимые звезды» и ансамбля «Карлыгач» Фания Халиуллова скончалась 20 января во время концерта в Димитровграде. Ей было 53 года.

Известно, что несчастный случай произошел в дворце культуры «Восход». Там артистка открывала концерт своего коллектива. Женщина исполняла песню «Елама, ярсыма», когда внезапно упала без чувств, сообщает dimgrad24.ru. Этот момент попал на видео.

Руководитель татарского коллектива «Неугасимые звезды» упала на сцену без чувств во время исполнения песни.соцсети

Спасти Фанию Халиуллову не удалось. По одной из версий, причиной смерти стала остановка сердца.

- Она навсегда запомнится неуемной жизненной энергией, жизнерадостностью и душевными качествами. Светлая память прекрасному педагогу, талантливой исполнительнице и бессменной ведущей национальных татарских праздников, - написано в сообщении министерство искусства и культурной политики Ульяновской области.

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