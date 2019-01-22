В Татарстане на автодороге Заинск-Бухарай-Урсаево-Альметьевск в ДТП погибла женщина-водитель

СЕГОДНЯ 14:05 2019-01-22T14:05:38+03:00

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Этим утром в Альметьевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Так, на автодороге Заинск- Бухарай-Урсаево-Альметьевск женщина-водитель автомобиля «ВАЗ-2115» ехала в направлении села Урсаево. При этом она, по предварительным данным, превысила скорость, не справилась с управлением и вылетела на встречку.

Там ее машина столкнулась с автомобилем «Волга». В этом дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель «пятнадцатой». Женщину с различными травмами доставили в ближайшую больницу. В итоге пострадавшая скончалась в отделении реанимации.

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