В ДТП на трассе «Казань-Оренбург» пострадали пять человек, в том числе и двое детей

СЕГОДНЯ 13:35 2019-01-22T13:35:47+03:00

Один из водителей, по предварительным данным, не справился с управлением и вылетел на встречку

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Рано утром 22 января в Бавлах на 355 километре «Казань-Оренбург» произошла авария с двумя легковыми автомобилями.

Так, по предварительным данным, 33-летняя местная жительница, находясь за рулем «Лады Приоры», в один из моментов не смогла справиться с управлением. Ее машину вынесло на встречную полосу движения, где и произошло столкновение с другим легковым авто марки «Ниссан». За рулем иномарки находился также местный житель – 47-летний мужчина.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина-водитель, двое детей, которые ехали с ней, а также управлявший «Ниссаном» и его пассажир. Всех их увезли в местную центральную больницу.

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