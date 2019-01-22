2019-01-22T13:06:16+03:00
Общество

В Татарстане 46% умерших мужчин не достигли нового пенсионного возраста

Об этом заявили на итоговой коллегии управления ЗАГСа Кабмина республики
Олег ЛУГОВОЙ
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Среди скончавшихся женщин таковых 18%.Среди скончавшихся женщин таковых 18%.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Как сообщила на итоговой коллегии начальник управления ЗАГСа Кабмина Татарстана Альбина Шавалеева, впервые с 2015 года в регионе зафиксирован рост смертности на 1,7%. Речь идет о 44 772 умерших.

При этом, как отметила Шавалеева, 46% скончавшихся мужчин в Татарстане не смогли дожить до нового пенсионного возраста – до 65 лет. Таковых среди умерших женщин в республике оказалось 18%.

Говоря же о делах семейных, спикер отметила, что в 2018 году было заключено24 865 браков, что на 7,8% меньше чем в 2017-ом. При этом стали реже разводится. Распалось 13 456 семей. Большинство расторгло свои отношения пробыло в браке менее 10 лет.

Также татарстанцы стали позже женится и выходить замуж. Так, нормой для невест сейчас стал возраст старше 35 лет (почти 20% от всех невест). Похожая ситуация и среди мужчин. Вырос в 2018-ом и возраст рожающих – ближе к 29 годам.

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